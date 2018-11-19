حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور

دخل المشاركون في الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمدينة القناطر الخيرية، في وصلة ذكر، خلال الابتهالات والاناشيد الدينية.



وتشهد احتفالية الطرق الصوفية بمدينة القناطر الخيرية، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء والأطفال، احتفالا بذكرى المولد النبوي، في تقليد سنوي واشب عليه أهالي القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والعديد من الطرق الصوفية بالمحافظة.



وشهدت الشوارع انتشار العديد من ألعاب الأطفال "المراجيح" وانتشار الأناشيد والأدعية والابتهالات الدينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

