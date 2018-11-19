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أخبار البلد

حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد الصاحى - عدسة: صلاح مهدي
دخل المشاركون في الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمدينة القناطر الخيرية، في وصلة ذكر، خلال الابتهالات والاناشيد الدينية.

وتشهد احتفالية الطرق الصوفية بمدينة القناطر الخيرية، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء والأطفال، احتفالا بذكرى المولد النبوي، في تقليد سنوي واشب عليه أهالي القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والعديد من الطرق الصوفية بالمحافظة.

وشهدت الشوارع انتشار العديد من ألعاب الأطفال "المراجيح" وانتشار الأناشيد والأدعية والابتهالات الدينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
حلقة ذكر للمشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور
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