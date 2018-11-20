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طايع: وزارة الأوقاف رأس حربة في كل مشكلة تواجه الأمن القومي.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
جابر طايع
جابر طايع
محمد القاضي
قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ليست بمنأى عن الأشياء التي تحدث في مصر، سواء فيما يتعلق بترشيد المياه أو التعديات علي الأراضي الزراعية، معقبا: «كل المشاكل التي تمس الأمن القومي لمصر؛ وزارة الأوقاف رأس حربة فيها».

وأشار "طايع"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل الإخبارية"، إلي أن وزراة الأوقاف وضعت قضية ترشيد المياه علي رأس أولوياتها، موضحا أنها نبهت علي الخطباء وأئمة المساجد مراعاة هذا البعد أثناء خطب الجمعة والدروس اليومية وقوافل التوعية.

وأضاف أنه كان هناك تجربة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لوضع صنابير "حنفيات" موفرة داخل المساجد الأكثر ازدحاما وتحركا في مصر، ومنها مسجدي "السيدة نفسية"، و"يوسف الصحابي" بمصر الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن التجربة وضعت على أساس أن يتم قراءة عداد المياه قبل وضع حنفيات المياه الموفرة بأسبوعين، وقراءة العداد بعد تركيب الحنفيات بأسبوعين لنري مقدار الكمية التي سيتم ترشيدها، مؤكدا أنه في حالة نحاج التجربة سيتم تعميمها بجميع مساجد الجمهورية.

ولفت إلي أن وزارة الإنتاج الحربي هي التي ستصنع الحنفيات الموفرة عن طريق خبراء متخصصين؛ لتركيبها في المساجد، معقبا: «نحن نسبق كثيرا من البلدان في التكنولوجيا وترشيد المياه».
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