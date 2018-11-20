ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العدوي حكما لمباراة المقاولون والجونة.. وعادل لـ إنبي والاتحاد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

المقاولون العرب والجونة: أحمد العدوي ويعاونه محمد عزازي واسامة السيد، وأشرف مسعد حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.

إنبي والاتحاد: محمد عادل ويعاونه شريف عبد الله ومحمد فاروق، وأحمد ناصر محمود حكمًا رابعًا، وكل من سيد عبد الله وعباس حسن حكمًا خامسًا.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد لتعويض رحيل كريستيانو

المتحدث العسكري يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف

البنك الدولي يعلن دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية فى مصر

ايمي تدخل السجن قبل أيام من زفافها بسبب فضيحة

الشرطة الكويتية: سائق تاكسي ألقى بجثة مصريا في الشارع وفر هاربا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

إصابة 34 سودانيا إثر انقلاب أتوبيس بالأقصر

الصحف السعودية.. ترامب يؤكد: أزمة خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها.. العراق ينفي توسطه بين الرياض وطهران.. والاتحاد الأوروبي يقر مسودة طلاق بريطانيا

الإصابات تهدد الأهلي بفقد البطولة الثانية بعد الأميرة التاسعة

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلقة ذكر بمقام الشيخ الجمل ومسيرة صوفية فى احتفالات البحيرة بالمولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو
المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟