حلقة نقاشية عن الصيد خلال مؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي بمصر

عقد خلال مؤتمر الأطراف الـ 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي حلقة نقاشية عن إدارة الصيد في مصر و ذلك بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وجمعية حماية الطبيعة و بحضور الوفود المشاركة بالمؤتمر.



شملت الحلقة عرض منظومة حماية الطيور المهاجرة في مصر، إضافة إلى جهود مصر في صون الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية.



وأوضح الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، أن مصر قد فازت بجائزة الإيوا نظرا لقيامها بإنجازات على أرض الواقع لحماية الطيور المهاجرة ورصد المصايد وهو ما يؤكد أن مصر في طريقها الصحيح لتحقيق الأهداف والالتزامات الخاصة بإتفاقية صون الطيور المهاجرة الأفريقية الأوروآسيوية، مضيفا أن مصر قامت بتحقيق كامل لديناميكية الصيد بالأنواع المسموح بها والغير المسموح والكميات في الأسواق للوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وحماية الطيور.



لاقت الحلقة إعجاب الحضور والإشادة بتكامل الجهود المعنية في هذا الشأن.