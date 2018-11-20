الفجيرة جاهزة لاستضافة نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو وبطولة العالم للفرق

أقيم المؤتمر الصحفي لنهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو G8 وبطولة العالم للفرق المقرر إقامتهما في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي برعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو.



وحضر المؤتمر كل من رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة عبد العزيز بوهندي ومدير البطولة نادر ابو شاويش ونائب قنوات دبي الرياضية الإعلامي حسن حبيب.



وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة خلال المؤتمر جاهزيتها التامة لاستضافة البطولتين اللتان تقاما بمشاركة نحو ١٢٨ لاعب ولاعبة يمثلون ٤٨ دولة.



ويقام نهائي الجائزة الكبرى بمشاركة أفضل ١٦ لاعبا في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية ال ٤ للرجال و للسيدات. و أوزان الرجال هي : -٥٨ كجم، و ٦٨ كجم، و ٨٠ كجم، و +٨٠ كجم. و أوزان السيدات هي : -٤٩ كجم، و -٥٧ كجم، و -٦٧ كجم، و +٦٧ كجم.



وتعد هذه البطولة المصنفة G8 فرصة كبيرة للاعبين لحصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٨٠ نقطة، و الميدالية الفضية على ٤٨ نقطة، و البرونزية على ٢٨.٨ نقطة، و المركز الرابع على ١٧.٢٨ نقطة، و المركز الخامس على ١٢.١٠ نقطة و المركز التاسع على ٨.٤٧ نقطة.



‎و بالإضافة إلى أن نهائي الجائزة الكبرى يعد فرصة جيدة لحصد النقاط لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبين، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على ٦٠٠٠ دولار أمريكي، بينما يحصل صاحب الميدالية الفضية على ٣٠٠٠ دولار أمريكي، أما الفائزان الميدالية البرونزية فسينال كل منهما ١٠٠٠ دولار أمريكي.



و قد استطاعت لجنة تسويق البطولة برئاسة، محمد جاد، مدير تسويق الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، جلب ثلاث شركات عالمية لرعاية نهائي الجائزة الكبرى و بطولة العالم للفرق و حفل أوسكار التايكوندو Gala Awards، الذي يقام في الختام. و الشركات هي : الألمانية اللبنانية للبويات (GLC ) و شركة الشبه المصرية و شركة الملابس العالمية ( adidas).