ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور، تظهر قوارب تبحر في صحراء المملكة العربية السعودية.

وبحسب سبوتنك، أظهرت الصور قوارب تبحر وسط صحراء الدهناء، بعد تجمعات مياه الأمطار الكبيرة التي شهدتها المنطقة، في سابقة جديدة لم تعهدها تلك الصحراء التي عرفت برمالها ذات اللون الأحمر.

وأصبحت منطقة صحراء الدهناء التي تعتبر عند الكثير من الجغرافيين الحد الفاصل بين إقليمي نجد والأحساء، نقطة جذب للسياح.

وقال المصور الفوتوغرافي ثامر الثميري، الذي قدم صورة لتلك القوارب في الصحراء، في حديثه لموقع قناة "العربية"، إن "موسم الأمطار يعتبر من أهم المواسم التي يهتم بها المصورون، نظرا لوجود ثروة من المناظر الطبيعية الخلابة".
قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور
قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور
قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور
قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ميرور: النني قريب من الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي مقابل 15 مليون

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالكويت

العلمين الجديدة.. أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.. فيديو

الصور الأولى لطائرة ترامب الجديدة.. وسيلته للهروب من الخطر

أول تعليق من الحكم الزامبي بعد إيقافه من قبل الكاف بسبب الترجى

غلق محطة مترو الأوبرا من الساعة 5 حتى 8 مساء اليوم

صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

ماكرون يتدخل بعد القبض على كارلوس غصن عملاق صناعة السيارات

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

سقوط مسلحين يسرقان المواطنين بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأكتوبر

رزاق سيسيه يتقدم للاتحاد السكندري بالهدف الأول على إنبي.. فيديو

خبير: 4 حيل جديدة لحماية الإيميل من التجسس والاختراق..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

تلميذتان تبتكران كرسيا لمتحدي الإعاقة يعمل بالطاقة الشمسية ويتحرك بالموبايل.. صور

ولي العهد السعودي يلتقط سيلفي مع المواطنين في تبوك .. صور

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف من Michael Kors.. وهذه تكلفته

الفريق مميش: توقيع 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد لتوفير فرص عمل

فيديو

عمرو فاروق: الجماعة الإسلامية متورطة بشكل واضح في كل الهجمات الإرهابية بالصعيد
خبيرة زوجية: احتياجات الرجل تختلف تمامًا عن المرأة ..فيديو
فيديو جراف | وُلد الهدى .. ملخص سيرة النبي محمد
الاتحاد يتقدم على إنبي بهدف نظيف في الشوط الأول .. فيديو
الفنانون يتوافدون على الأوبرا لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟