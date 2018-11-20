قوارب تبحر في صحراء السعودية.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور، تظهر قوارب تبحر في صحراء المملكة العربية السعودية.



وبحسب سبوتنك، أظهرت الصور قوارب تبحر وسط صحراء الدهناء، بعد تجمعات مياه الأمطار الكبيرة التي شهدتها المنطقة، في سابقة جديدة لم تعهدها تلك الصحراء التي عرفت برمالها ذات اللون الأحمر.



وأصبحت منطقة صحراء الدهناء التي تعتبر عند الكثير من الجغرافيين الحد الفاصل بين إقليمي نجد والأحساء، نقطة جذب للسياح.



وقال المصور الفوتوغرافي ثامر الثميري، الذي قدم صورة لتلك القوارب في الصحراء، في حديثه لموقع قناة "العربية"، إن "موسم الأمطار يعتبر من أهم المواسم التي يهتم بها المصورون، نظرا لوجود ثروة من المناظر الطبيعية الخلابة".