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لبلبة تكشف عن امنيتها في عام 2019 .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:03 م
لبلبة
لبلبة
هاني حسين
أعربت الفنانة لبلبة، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

وقالت "لبلبة" خلال كلمتها في حفل افتتاح الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،: "مهرجان القاهرة السينمائي مميز وناجح، وأنا متفائلة بعام 2019".

وتابعت: "أتمنى يجيلي دور حلو ومميز في عام 2019، وميكونش لايق عليا، وعايزة أعمل دور زي دوري في مسلسل «الشارع اللي ورانا»".

وتنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
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