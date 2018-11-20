يسرا تشيد برئيس مهرجان القاهرة.. فيديو

قالت الفنانة يسرا، إن مهرجان القاهرة السينمائى يعود وبقوة، موضحة أنها على مر التاريخ تسعى للحضور.



وأضافت أن المهرجان يجعل الفنانين تتعرف على بعض من جميع الدول.



وكشفت أنها سعيدة بما قام به رئيس المهرجان محمد حفظى، وكشفت أنها تعرف حفظى من سنوات طويلة.



وعرضت قناة دي إم سي لقطات فيديو توضح إقبال الفنانين على دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



أوضحت القناة أن هناك 160 فيلما من أكثر من دولة يتم عرضها فى الدورة رقم 40 للمهرجان.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

