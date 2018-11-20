ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

يسرا تشيد برئيس مهرجان القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الفنانة يسرا، إن مهرجان القاهرة السينمائى يعود وبقوة، موضحة أنها على مر التاريخ تسعى للحضور.

وأضافت أن المهرجان يجعل الفنانين تتعرف على بعض من جميع الدول.

وكشفت أنها سعيدة بما قام به رئيس المهرجان محمد حفظى، وكشفت أنها تعرف حفظى من سنوات طويلة.

وعرضت قناة دي إم سي لقطات فيديو توضح إقبال الفنانين على دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أوضحت القناة أن هناك 160 فيلما من أكثر من دولة يتم عرضها فى الدورة رقم 40 للمهرجان.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
loading...

ترشيحاتنا

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

لبلبة تكشف عن امنيتها في عام 2019 .. فيديو

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

سيدة تحمل ثعلبا على كتفها أثناء ركوبها المترو.. فيديو

بشرى تلفت الأنظار ببساطتها على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائى

الاتحاد السكندري يهزم إنبي بهدف نظيف في الدوري ..فيديو

شابة تكسر ذراع قاطع طريق حاول سرقة هاتفها المحمول .. فيديو

ننشر خطاب الكاف بشأن إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي بسبب الترجي

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

يسرا تغني أحلف بسماها وبترابها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ولي العهد السعودي يلتقط سيلفي مع المواطنين في تبوك .. صور

ترامب: السعودية تنسحب من اليمن في هذه الحالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو
أحمد موسى يقدم حلقة خاصة في حب الرسول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟