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السودان والجامعة العربية يبحثان ترتيبات انعقاد مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير العدل السوداني، الدكتور محمد سالم، مع وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب بعد غد الخميس بالعاصمة السودانية.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالوفد الذي يرأسه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد الأمين الكيك، وتقدم بالشكر للجامعة لاستجابتها لطلب السودان لاستضافة الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب.

وقال إن المؤتمر يحظى باهتمام من القيادة السياسية بالسودان على مستوى الرئاسة، وكذلك من الإعلام السوداني والرأي العام، مؤكدًا اكتمال الاستعدادات لانطلاق أعماله المؤتمر، واستعرض تفاصيل جلسات المؤتمر وأجندته والبرامج المصاحبة.

من جانبه، قال مدير الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية، ياسر عبد المنعم عبد العظيم، إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم سيناقش العديد من الموضوعات المطروحة والبنود المهمة، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن السودان تقدم بطلب لإدراج بند حول "رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وبدوره، أشاد الدكتور محمد الأمين الكيك، بمستوى الإعداد الجيد للمؤتمر، ورعاية الرئيس عمر البشير لأعماله المؤتمر، موضحًا أن الاجتماع تناول الترتيبات النهائية لإنجاح أعمال المؤتمر.
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