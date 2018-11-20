شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

علق الكابتن عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق، على إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، مؤكدا أنه في حالة ثبوت رشوة حكم مباراة تعاد المباراة مرة أخرى.



وقال «شطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه في مباراة السنغال وجنوب أفريقيا تم إيقاف الحكم المباراة مدى الحياة بعد تقديم الإثباتات.



وأوضح نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع أن يشارك الحكم الجزائري مهدي عبيد في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه من السهل الآن معرفة الفساد والرشاوي والتواطؤ عن الوقت السابق من خلال الأجهزة والتقنيات الحديثة.

