الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها لمجلس الأمن إدانة انتهاكات الحوثي بالحديدة

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.





ووجه مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، رسالة بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في الحديدة.





وطالب في رسالته- طبقا لقناة العربية الإخبارية- المجلس، بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.





وتأتي هذه الرسالة، في وقت تتوجه الأنظار إلى مواصلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، جهوده في صنعاء مع الحوثيين؛ لدفع عجلة المشاورات المرتقبة في ستوكهولم أواخر الشهر الحالي.





وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المقرر عقدها في السويد.



