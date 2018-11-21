رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

توفي إلى رحمة الله، الإعلامي عمرو فاروق، مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة "صدى البلد"، مساء أمس الثلاثاء.





وتشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم، الأربعاء، من الجامع الكبير بمنطقة الفردوس في مدينة السادس من أكتوبر.





ونعى محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وأسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، الزميل الراحل، بمزيد من الحزن والأسى.





والزميل كان معروفاً بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص والجدية فى العمل، وعلاقاته الطيبة مع زملائه وأصدقائه.





وتدعو أسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، المولى -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر.



