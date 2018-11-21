ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
موقع صدى البلد
توفي إلى رحمة الله، الإعلامي عمرو فاروق، مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة "صدى البلد"، مساء أمس الثلاثاء.

وتشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم، الأربعاء، من الجامع الكبير بمنطقة الفردوس في مدينة السادس من أكتوبر.

ونعى محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وأسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، الزميل الراحل، بمزيد من الحزن والأسى.

والزميل كان معروفاً بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص والجدية فى العمل، وعلاقاته الطيبة مع زملائه وأصدقائه.

وتدعو أسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، المولى -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر.


 
رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد
loading...

ترشيحاتنا

حسين فهمي يتعرض لموقف محرج في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

رئيس سموحة يحدد سعرا خياليا للتخلي عن مدافعه للأهلي

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في أرض زراعية بسيوة

بمشاركة أزارو والنقاز وساسي.. المغرب يفوز على تونس بهدف نظيف وديا

أمريكا تبتكر لحوماً اصطناعية.. وطرحها بالأسواق قريباً

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

سعاد صالح: من حق الخاطب رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها

زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مختلفة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

لحظة وصول الفنانة درة مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر

ياسمين صبرى تثير الجدل بفستان زفاف.. فيديو

أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بـ القاهرة السينمائي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟