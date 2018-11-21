ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 21-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:
عيار 24: 698 جنيهًا
عيار 21: 611 جنيها
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.85 جنيه
اليورو: بيع 20.53 جنيه، شراء 20.39 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، شراء 23.86 جنيه
الين اليابانى"100": 15.93 جنيه بيع، وشراء 15.83 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 18.04 جنيه، و17.91 جنيه للشراء
عيار 24: 698 جنيهًا
عيار 21: 611 جنيها
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.85 جنيه
اليورو: بيع 20.53 جنيه، شراء 20.39 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، شراء 23.86 جنيه
الين اليابانى"100": 15.93 جنيه بيع، وشراء 15.83 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 18.04 جنيه، و17.91 جنيه للشراء