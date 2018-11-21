ليفربول كلوب حائر بين المتعة والبطولات

رغم الأداء المميز الذي يقدمه فريق ليفربول آخر 3 سنوات، منذ تعيين الألماني يورجن كلوب مديرًا فنيًا للفريق، موسم 2015، إلا أن الريدز يفتقد للتتويج ببطولة واحدة.





واستطاع يورجن كلوب أن يجعل من ليفربول فريقًا مميزًا، وجعل الفريق يقدم كرة قدم جميلة، وتفوق على كبار إنجلترا، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام في المواجهات المباشرة، في الدوري الإنجليزي، واستطاع الريدز التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن كل ذلك لم يكن كافيًا لعودة الفريق لمنصات التتويج.





في الصيف الماضي أدرك كلوب أن الصفقات القوية هي مفتاح عودة ليفربول للبطولات، ونجح الريدز في التعاقد مع صفقات سوبر، مثل الحارس البرازيلي أليسون من روما، وفابينيو من موناكو، وكيتا من لايبزيج، وشاكيري من موناكو، وأصبح الفريق مؤهلًا للمنافسة على جميع البطولات.



