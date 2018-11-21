إحالة 14 طبيبًا بمستشفيات ههيا وأبوكبير في الشرقية للتحقيق

نفذ الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالشرقية، والدكتور أشرف نجم طبيب بإدارة الطب العلاجى، جولة على مستشفى ههيا اليوم الأربعاء، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة المتابعة المستمرة للمستشفيات.





وتبين من المرور، انتظام العمل بأقسام الاستقبال والعناية والحضانات والكلى الصناعى وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات، وتبين عدم تواجد 11 طبيبا فى أماكن عملهم، ووجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتحويل غير المتواجدين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.





كما تم المرور على مستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من المرور تواجد مدير المستشفى ووكيل المستشفى ومدير الاستقبال وانتظام العمل بأقسام الاستقبال والعناية والحضانات والأشعة والكلى الصناعى والمعمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة، ورصد تغيب 3 أطباء عن النوبتجية وقرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة تشديد العقوبة على المتغيبين بعد تحويلهم للشئون القانونية بالمديرية.



