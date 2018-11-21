الزراعة: المتعدون على الأراضي الزراعية مسئولون عن إعادة صلاحيتها

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التعدي علي الأراضي الزراعية يعد اقتصاص من قوت الأجيال القادمة، وقد عملت الحكومة على إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في 21 محافظة من خلال حملة إزالة مكبرة بالتعاون بين الجيش والشرطة.



وأوضح عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، أن الحملة تكون متزامنة في وقت واحد على جميع المحافظات، مضيفا أن بعض الأعضاء بمجلس النواب حاولوا وضع قانون للتصالح ولكن لم يتم سن أو تطبيق أي قانون يخص التصالح في البناء علي الأراضي الزراعية.



وأشار المتحدث باسم وزراة الزراعة، إلى أن القانون ينص على إعادة الأرض لصلاحيتها الزراعية على حساب المتعدي، مؤكدا أن هناك إمكانية لإعادة الأراضي لخصوبتها وصالحيتها إذا تم معالجتها بشكل سريع قبل أن تتشرب المواد الأسمنتية الكيميائية.