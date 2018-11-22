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مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، مواصلة اجتماعه الطارئ، والذي يتم عقده عقب مباراة المصري مع حرس الحدود، والتي مُني خلالها الفريق بهزيمة ثقيلة بثلاثية دون رد، وتم الاستغناء عن خدمات المدير الفني، ميمي عبد الرازق، وتعليق موقف باقي أفراد الجهاز لحين وصول المدير الفني الجديد لتولي المهمة، وتحديد احتياجاته من الجهاز المعاون.

وينتظر المجلس صباح باكر، رد الكابتن أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ووادي دجلة، النهائي لقبول المهمة؛ خلفًا للدكتور ميمي عبد الرازق، نظرًا لعدم وجود مردود طيب فى النتائج بعد رحيل حسام حسن، عن الإدارة الفنية للفريق. 

ومن المنتظر انتظام الفريق في معسكر بالقاهرة استعدادًا للمباراة القادمة تحت قيادة الكابتن ابوجريشة؛ لحين وصول المدير الفني الجديد والمرجح بنسبة 90% أن يكون أحمد حسام ميدو.

ويحتل المصري المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بعد ما خاض عشر مباريات فاز في اثنتين وتعادل في 6 وهُزم مرتين، ليقبع في مركز متأخر بجدول الترتيب.

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