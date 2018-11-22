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حوادث

الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:25 ص
الادلة الجنائية تعاين
الادلة الجنائية تعاين محل امبابة بعد السيطرة علي النيران
ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر فرق الأدلة الجنائية، أعمال معاينة حريق محل تجاري بشارع الجامع، للوقوف على سبب اشتعال النيران.

وكانت وحدات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع الصياد المتفرع من شارع الجامع بمنطقة إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلي الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

والتهم الحريق محتويات المحل وواجهة الطابق الأرضي للمنزل المتواجد أسفله، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرّر المحضر اللازم، وباشرت فرق الادلة الجنائية والنيابة العامة التحقيقات.

الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران
الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران
الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران
الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران
الأدلة الجنائية تعاين محل إمبابة بعد السيطرة على النيران
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