تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط احتفالية اليوم العالمي للطفولة ضمن خطة برنامج حماية "أطفال بلا مأوى"، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





شارك في الاحتفال عدد من دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة أسيوط ( أطفال بلا مأوى – أيتام – تأهيل – أندية الطفل).





تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات منها غناء فردي وجماعي وفقرة استعراضية وفقرة إنشاد ديني تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.





وتأتي تلك الاحتفالية بهدف رفع التوعية المجتمعية بحقوق الأطفال من الرعاية المتكاملة وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ومشاركة المجتمع المدني في دمج الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.





حضر الاحتفالية مصطفى ابو غدير مستشار محافظ أسيوط ود.فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي وطلاب كلية الاداب جامعة اسيوط وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط وجمعية البورة ودار الصفاء للفتيات ومركز تأهيل الفتيات والوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بأسيوط مقر انعقاد الاحتفالية.



