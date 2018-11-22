ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط احتفالية اليوم العالمي للطفولة ضمن خطة برنامج حماية "أطفال بلا مأوى"، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

شارك في الاحتفال عدد من دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة أسيوط ( أطفال بلا مأوى – أيتام – تأهيل – أندية الطفل).

تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات منها غناء فردي وجماعي وفقرة استعراضية وفقرة إنشاد ديني تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتأتي تلك الاحتفالية بهدف رفع التوعية المجتمعية بحقوق الأطفال من الرعاية المتكاملة وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ومشاركة المجتمع المدني في دمج الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

حضر الاحتفالية مصطفى ابو غدير مستشار محافظ أسيوط ود.فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي وطلاب كلية الاداب جامعة اسيوط وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط وجمعية البورة ودار الصفاء للفتيات ومركز تأهيل الفتيات والوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بأسيوط مقر انعقاد الاحتفالية. 

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل قد بدأ منذ عام 1954، ويتم الاحتفال به في 20 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1990.
تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور
تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور
تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة في قائمة بوكا جونيورز لمواجهة مونيمونتال

كريم حافظ: حالة واحدة تفصلني عن الانتقال للأهلي في يناير

تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور

سيول الكويت تكشف عن خطر قاتل مدفون تحت الأرض

احذر ... زيت القلي يسبب السرطان فى هذه الحالة

تعيين 2817 باحثا عن العمل وقياس مستوى مهارة 2253 عاملا بالقليوبية

3 أنواع سرطانات غير متوقعة يسببها التدخين

إضراب عام غير مسبوق في تونس احتجاجا على تجميد زيادة المرتبات

تعرف على النظام الليلي لتطبيق ماسنجر ..صورة

لطيفة تعود لتقديم البرامج مع بداية العام الجديد

تعرف على الحالة المرورية.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق اليوم

حكم إخراج الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو
فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟