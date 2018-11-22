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برلمان

حماة الوطن يحتفل بالمولد النبوى الشريف.. اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان
يحتفل حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، بالمولد النبوى الشريف فضلا عن تدشين مقره بوسط وغرب القاهرة، وذلك بحضور اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين عام القاهرة وحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتابع حماة الوطن فى بيان له، أن الاحتفالية سيحضرها رئيس قطاع الأخبار عمرو الشناوى وكابتن طاهر ابوزيد وزير الرياضة سابقا والفنانة دينا عبدالله والفنان أيهاب أباظة ويشارك كورال الهيئة الوطنية للإعلام فرقة الانشاد الدينى والفنانة صباح سلامة بحى الجمالية.

وكانت قد شهدت العديد من دول العالم، أول أمس الثلاثاء احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الاحتفالات والصلوات ورفع الأعلام والشعارات التى تمتدح الرسول محمد.
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