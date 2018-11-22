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رياضة

رجال اليد بالأهلي يواجه 6 أكتوبر في الدوري

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق 6 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة 6 أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو استمرار العروض القوية وتحقيق الانتصارات بالبطولة.

وحرص عاصم حماد، المدير الفني، على مراجعة خطة اللعب وتحديد المهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء، بعد الفوز على نظيره بورسعيد في الجولة الماضية.

وكان الفريق قد خاض مرانا قويا أمس الأربعاء على صالة نادي مدينة نصر، في ظل انشغال صالة الأمير عبدالله الفيصل بترتيبات الجمعية العمومية للنادي.
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