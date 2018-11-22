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أخبار البلد

الحكومة توضح حقيقة إجراء حذف عشوائي لمستحقي معاش تكافل وكرامة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجراء وزارة التضامن حذف عشوائي للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضًا للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُوكدةً أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, مشددةً أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ حوالي ثلاثة أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات, بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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