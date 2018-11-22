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تعليم

رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
شاذلي عبد الفتاح
أكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، على أهمية دور اتحاد الطلاب في المشاركة بكل الأنشطة والفعاليات باعتباره حلقة وصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة.

جاء ذلك فى أول اجتماع يعقده الدكتور أحمد غلاب مع أعضاء اتحاد الطلاب الجديد برئاسة الطالب عمر عجلان، عقب فوزهم في الانتخابات الأخيرة، وذلك لتهنئتهم بالفوز فى هذه الانتخابات ومناقشة خطة العمل للاتحاد الجديد خلال العام الدراسي.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولى إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن الفوز في انتخابات اتحاد الطلاب يعتبر مسئولية كبيرة على عاتق أعضاء الاتحاد لخدمة زملائهم الطلاب بالجامعة وتشجيعهم علي المشاركة في الأنشطة المختلفة، علاوة على أن انتخابات اتحاد الطلاب تعتبر تجربة سياسية مفيدة لجميع الطلاب المشاركين فيها بمختلف الكليات.

وطالب رئيس الجامعة أعضاء إتحاد الطلاب بالتعاون والتنسيق بفاعلية مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من أجل تنفيذ أنشطة قوية ومفيدة للطلاب، خاصة وأن وزارة التعليم العالى قد أعلنت عن مسابقة لاختيار أفضل رئيس ونائب إتحاد طلاب على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بهدف تشجيع جميع اتحادات الطلاب على العمل بنشاط وفاعلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عمر عجلان رئيس إتحاد الطلاب بجامعة أسوان إلى أنه سيجرى تنظيم خطة عمل شاملة تتضمن جميع البرامج والأنشطة الطلابية بهدف تلبية كافة أمال وطموحات طلاب الجامعة طوال العام الدراسي.

وأوضح بأن رئيس الجامعة وعد بتوفير كافة إحتياجات الطلاب وفقًا للإمكانيات المتاحة لتنفيذ الأنشطة الطلابية على أكمل وجه.

وعقب انتهاء الاجتماع قام رئيس جامعة أسوان وأعضاء اتحاد الطلاب بتفقد المسرح الصيفي، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمسرح والبدء في تنفيذ الأنشطة الطلابية المختلفة.
رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور
رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور
رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور
رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور
رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب الجديد المنتخب.. صور
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