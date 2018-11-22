شاهد.. قرار جديد بخصوص تأشيرات السفر الصادرة من مصر إلى فرنسا

🔴 معلومة هامة🔴 : ابتداءً من 26 نوفمبر 2018، لن يتم قبول طلبات التأشيرات لفرنسا إلا من خلال النموذج الوجود الكترونيا على موقع فرانس-فيزا (https://t.co/yXGS8vQxOB ). سيتم استبعاد أي نموذج أخر. فرانس فيزا هو موقع معلومات تابع للحكومة الفرنسية في متناول طالبي التأشيرة لفرنسا. — France en Égypte (@FranceenEgypte) November 22, 2018

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية بالقاهرة ،قرارا جديدا بشأن تأشيرات السفر الى فرنسا من خلال النموذج الموجود الكترونيا على موقع فرانس فيزا.وغردت الصفحة الرسمية من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى توبتر ، " ابتداءً من 26 نوفمبر 2018، لن يتم قبول طلبات التأشيرات لفرنسا إلا من خلال النموذج الموجود الكترونيا على موقع فرانس-فيزا وسيتم استبعاد أي نموذج آخر.ويعد فرانس فيزا موقع معلومات تابعا للحكومة الفرنسية في متناول طالبي التأشيرة لفرنسا.