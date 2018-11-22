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أخبار العالم

شاهد.. قرار جديد بخصوص تأشيرات السفر الصادرة من مصر إلى فرنسا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية بالقاهرة ،قرارا  جديدا بشأن تأشيرات السفر الى فرنسا من خلال النموذج الموجود الكترونيا على موقع فرانس فيزا.

وغردت الصفحة الرسمية من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى توبتر ، " ابتداءً من 26 نوفمبر 2018، لن يتم قبول طلبات التأشيرات لفرنسا إلا من خلال النموذج الموجود الكترونيا على موقع فرانس-فيزا وسيتم استبعاد أي نموذج آخر.

ويعد فرانس فيزا موقع معلومات تابعا للحكومة الفرنسية في متناول طالبي التأشيرة لفرنسا.
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