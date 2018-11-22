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برلمان

بهاء أبو شقة: الوفديون نجحوا في إحباط مؤامرة خطط لها المتآمرون

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن الوفديين يظهرون دائما معدنهم الحقيقى المجرد من أى مصلحة شخصية وليس لهم مصلحة الا حزب الوفد وظهر ذلك خلال انتخابات رئاسة الوفد فى 30 مارس والتى لاقت تواجدا غير مسبوق من الوفديين فى جميع المحافظات عندما شعروا بوجود محاولات لاختطاف حزب الوفد ، حيث كان الهدف ابعادى عن الساحة السياسية ولكنها تحطمت على صخرة ارادة الوفديين.

وأكد أبو شقة خلال الاجتماع الطارئ لحزب الوفد أن الوفديين نجحوا فى احباط المؤامرة التى كان قد رتب وخطط لها المتآمرون على الحزب ولم يدركوا طبيعة الوفديين ، مؤكدا اننى راهنت على ارادة الوفديين على انهم سيحسمون الامر لمصلحة الحزب بعيدا عن المصالح الشخصية، حيث كانت نسبة الاصوات التى حصلت عليها فى انتخابات رئاسة الوفد بمثابة صدمة لكل المتآمرين على الوفد والذين كانوا يراهنون على ان الانتخابات حسمت لصالحهم.

وأشار رئيس حزب الوفد الى اننى طالبت بفتح صفحة جديدة مع كل من حاول اختطاف الوفد لكى نواجه المشكلات التى لا حدود لها حينما تسلمت رئاسة الوفد، مؤكدا انه كان هناك رهان على اننى لم أكمل شهرين على تولى رئاسة الوفد ولكننى أربكت حساباتهم.
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