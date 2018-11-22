توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: المخرج عايز ينيمنى.. فيديو

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على مخرج برنامجه المذاع على فضائية «الحياة».



وقال «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»؛ : « المخرج بتاع البرنامج مشغل موسيقى التتر في وداني حد قاله أنا عايز أنام ولا حاجة بيشغل موسيقى علشان ينيمي».



ورمى عكاشة؛ السماعة من أذنه على الهواء في انفعال شديد مرددا: « طيب ياعم آدي السماعة بتاعتك».

