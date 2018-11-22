ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: المخرج عايز ينيمنى.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على مخرج برنامجه المذاع على فضائية «الحياة».

وقال «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»؛ : « المخرج بتاع البرنامج مشغل موسيقى التتر في وداني حد قاله أنا عايز أنام ولا حاجة بيشغل موسيقى علشان ينيمي».

ورمى عكاشة؛ السماعة من أذنه على الهواء في انفعال شديد مرددا: « طيب ياعم آدي السماعة بتاعتك».
loading...

ترشيحاتنا

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

ولي العهد السعودي يغادر الرياض في زيارة لعدد من الدول العربية

نيويورك تايمز تفضح أجندة أردوغان في استغلال قضية مقتل خاشقجي

إبراهيم فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين

اللي مالوش أم حاله يغم.. قاتل شقيقه بالمرج: والدي حولنا أطفال شوارع بعد وفاة والدتي.. تفاصيل

أحداث فنية وشخصية ساخنة خلال الأسبوع... حبس محمد رمضان ورحيل شاهيناز.. والنجمات يتألقن في افتتاح القاهرة السينمائي

وائل جمعة يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. والجماهير تربطها بأحداث الأهلى

شاهد.. ليلى اسكندر قبل وبعد ارتداء الحجاب

إسرائيل تناقش مع اليونان وقبرص مستقبل غاز شرق المتوسط

رسميا.. حازم إمام يكشف أسباب رفض ميدو قيادة فريق المصري

تعليق مثير من توفيق عكاشة على الحريات والثورات.. فيديو

صديق الطبيب المنتحر بالبحيرة يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

فيديو

أهداف مباراة الأهلى والوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية.. فيديو
تعليق ناري من علاء عبد العال بعد الاعتداء عليه في مباراة الزمالك.. فيديو وصور
الأوقاف: الأديان السماوية نزلت لكل الأزمنة وليست لعهد معين
مدرب الداخلية يثير أزمة مع جماهير الزمالك ويرفع القميص الأحمر .. فيديو
الزمالك يهزم الداخلية بثنائية كهربا ويواصل صدارة الدورى ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟