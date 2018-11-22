بعد خسارته بطولتين في أسبوع.. عصام شلتوت يضع روشتة للأهلي

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على خسارة النادي الأهلي بطولتين في نفس الأسبوع، قائلًا: "روح الفانلة الحمراء تحتاج إلى أجساد جديدة ترتديها".
وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الأهلي يحتاج إلى جهاز أجنبي كامل، وأن كارتيرون قال أشياء يصعب تصديقها.
ولفت إلى أن الأهلي كان يحرج التحكيم والجماهير المنافسة له قديمًا بالأداء القوي، متابعًا: "إذا كنا نبحث عن روشتة للنادي الأهلي فيجب إعادة ترتيب الدار الاحترافية، وأن يتم إلغاء كل التركة التي ورثها الخطيب، وأن يكون للاعب مدير أعمال".
وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الأهلي يحتاج إلى جهاز أجنبي كامل، وأن كارتيرون قال أشياء يصعب تصديقها.
ولفت إلى أن الأهلي كان يحرج التحكيم والجماهير المنافسة له قديمًا بالأداء القوي، متابعًا: "إذا كنا نبحث عن روشتة للنادي الأهلي فيجب إعادة ترتيب الدار الاحترافية، وأن يتم إلغاء كل التركة التي ورثها الخطيب، وأن يكون للاعب مدير أعمال".