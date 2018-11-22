بعد خسارته بطولتين في أسبوع.. عصام شلتوت يضع روشتة للأهلي

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على خسارة النادي الأهلي بطولتين في نفس الأسبوع، قائلًا: "روح الفانلة الحمراء تحتاج إلى أجساد جديدة ترتديها".



وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الأهلي يحتاج إلى جهاز أجنبي كامل، وأن كارتيرون قال أشياء يصعب تصديقها.



ولفت إلى أن الأهلي كان يحرج التحكيم والجماهير المنافسة له قديمًا بالأداء القوي، متابعًا: "إذا كنا نبحث عن روشتة للنادي الأهلي فيجب إعادة ترتيب الدار الاحترافية، وأن يتم إلغاء كل التركة التي ورثها الخطيب، وأن يكون للاعب مدير أعمال".