مصطفي يونس: الزمالك الأقرب للفوز بالدوري.. وليس لدينا احتراف في مصر



وتسأل مصطفي يونس خلال مداخلة هاتفية مع كابتن «زكريا ناصف» فى برنامج «الماتش» عبر قناة صدي البلد: لدينا 17 لاعبا مصابا فى الأهلي من المسئول عن ذلك، رامي ربيعة وضعنا عليه آمال كثيرة وكان طالع بسرعة الصاروخ.. هو فين رامي ربيعة دلوقتي؟



وقال مصطفي يونس «أحمد حجازي أصيب كام مرة فى الأهلي، رغم أنه فى إنجلترا لم يصب ولا مرة، يجب أن تكون هناك حلول سريعة داخل النادي الأهلي، أنا ضد إن كارتيرون يمشي، وعلينا العودة إلى مانويل جوزيه عندما جاء لتدريب الأهلي أول مرة خسرنا الدوري ولكنه استطاع تحقيق نجاحات مع الفريق بعد ذلك، لست مع كثرة تغيير المدربين أو أننا نحاسب المدرب بالقطعة » .



وأضاف مصطفى يونس «أن الأساس فى المعادلة الكروية هم اللاعبين وإمكاناتهم، المدرب عامل مساعد وأيام الجيل الذهبي أبو تريكة وبركات وسيد معوض المدرب كان ممكن يقعد فى البيت وهيكسب لأن عنده العنصر الأساسي لكرة القدم» .



قال مصطفى يونس مدير الكرة بالنادي المصري إن المشاكل فى الأهلي بدأت مع مباراة وفاق صطيف في الجزائر، قائلا .. «وقتها أكدت أننا لن نكسب بطولة أفريقيا، وأن الزمالك الأقرب للدوري لأنه يمتلك لاعبين أفضل».