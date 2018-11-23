رجال الطائرة بالأهلي يفوز على هليوبوليس 3-1 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره، هليوبوليس في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس. وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.



وأنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٥-١٩، قبل أن يتفوق هليوبوليس في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٣، وبعدها أنهى الفريق الشوطين الثالث والرابع بنتيجة ٢٥-١٤ بكل شوط.