قاضية ترفض وقف دعوى قضائية باتهام ترامب بإساءة استخدام منظمته الخيرية

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية ،اليوم الجمعة، طلب الرئيس دونالد ترامب، وقف دعوى قضائية، يتهمه فيها الادعاء، بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسية في عام 2016، وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.



وقالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.



وتتضمن الدعوى، التي بدأت في 14 يونيو، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم "دونالد" الإبن و"إريك" و"إيفانكا"، حيث تعمل الأخيرة مستشارة كبيرة لوالدها.