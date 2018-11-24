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اقتصاد

وزير المالية: تسوية مديونيات ب100مليون جنيه لبنك QNB

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من ٢٠ سنة، موضحا أن البنك قام بتسوية مبلغ 100 مليون جنيه للخزانة العامة.

وقال " معيط " خلال لقاءه محمد الديب رئيس البنك ، أن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها الوزارة بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وفي ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة واتحاد بنوك مصر والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي ، والذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات ، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و 70% و 50%.

وتابع "معيط" أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90% ، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري ، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة  وسداد 100 مليون جنيه ، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة . 

واستطرد " وزير المالية " أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج، ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كافة الجهود لتحقيقها.

واشار الي ان هناك عددا كبيرا من المؤسسات التجارية الخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية قد حققت اكبر استفاده ممكنه بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين وتتمتع بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات .

وأكد وزير الماليه ان الفرصة مازالت متاحة للمؤسسات والممولين بالاسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
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