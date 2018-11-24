الإسكان: قطع المياه بمدينة بدر اليوم لأعمال الصيانة

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم، السبت، وحتى الساعة 4 صباحًا، ولمدة 6 ساعات، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.



