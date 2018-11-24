ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الإسكان: قطع المياه بمدينة بدر اليوم لأعمال الصيانة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم، السبت، وحتى الساعة 4 صباحًا، ولمدة 6 ساعات، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

وأضاف "الدسوقى"، أن جهاز المدينة يناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
loading...

ترشيحاتنا

زوجة ويل سميث: لست ناضجة بالقدر الكافي للانفصال عن زوجي

المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

الحبيب الجفري: قراءة سورة الكهف تحميك من 4 فتن دنيوية

وزير التعليم: 3 روابط إلكترونية لمعرفة أخبارنا الرسمية غير المفبركة

المرور: جار التعامل مع تجمعات المياه على الطرق لتسيير الحركة

الأهلي يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو

محمد خاشقجي يكشف تفاصيل لقائه المفاجئ بالأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي

عين في السماء تكشف أهرامات الجيزة بدقة غير مسبوقة

بوابات خزان أسوان شاهدة على صرح هندسي عمره 116 عاما.. صور

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو
الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو
المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟