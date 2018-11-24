الإسكان: قطع المياه بمدينة بدر اليوم لأعمال الصيانة

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم، السبت، وحتى الساعة 4 صباحًا، ولمدة 6 ساعات، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.
وأضاف "الدسوقى"، أن جهاز المدينة يناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.