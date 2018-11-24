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محافظات

رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:07 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
جمالات الدمنهورى
تفقد المهندس صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، ورئيس هيئة الصرف الصحي وقوات الحماية المدنية، عمليات كسح مياه الأمطار من الطريق الزراعي ورفع المياه من شوارع غرب إيتاي البارود، حيث تم تشغيل جميع مواتير السحب بالمركز لكسح المياه من جميع الشوارع؛ لعدم ترك المياه المتراكمة بالشوارع تسهيلًا للحركة المرورية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع حالة الاستعداد القصوى؛ تزامنًا مع سقوط أمطار والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار، وتم المرور علي صفايات المطر بالمدينة والتأكد من أنها تعمل جيدًا، ويتم صرف المياه تلقائيًا بدون معوقات.

وأعلنت غرفة العمليات بالوحدة المحلية عن حالة الطوارئ، وتلقي شكاوى المواطنين، والتأكد من استعداد غرفة الأزمات والكوارث والحماية المدنية. 

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت موجة من الأمطار الغزيرة حولت جميع شوارعها بالمراكز والمدن وبالطريق الزراعي السريع.

رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
رئيس إيتاي البارود يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة ..صور
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