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حوادث

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والإنتاج الحربي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:16 م
برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين قضايا الدولة والإنتاج الحربي
جودت عيد
التقى المستشار حسين عبده خليل، رئيس قضايا الدولة، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، في مقر وزارة الإنتاج الحربي، للتوقيع على بروتوكول تعاون بين الهيئة والوزارة.

وأكد المستشار محمد عبداللطيف، الأمين العام لقضايا الدولة، أن بروتوكول التعاون يشمل أنماطًا مختلفة من التعاون منها توفير كل احتياجات قضايا الدولة في مجال المشتريات الحكومية بأنواعها، والمشاركة في تنفيذ المشروعات ورفع الكفاءة للمباني بفروع الهيئة المختلفة.

ووقع البروتوكول ممثلًا عن قضايا الدولة المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام، ورئيس قطاع الأمانة العامة، وعن وزارة الإنتاج الحربي حسين أحمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشؤون المخازن والمشتريات، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشؤون المقرات، والمشرف العام على شؤون مكتب رئيس قضايا الدولة.

وقال المستشار يسري مدني، إن قضايا الدولة أول هيئة قضائية تستخدم موفرات المياه في مقراتها.

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