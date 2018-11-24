حنان مطاوع تتألق في أحدث جلسة تصوير بالأسود

شاركت حنان مطاوع، جمهورها،صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "حنان" خلال الصور بإطلال أنيقة وجذابة مرتدية فستانا "أسود"، ونالت الصور إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع بطولة حكاية "604"، التي قدمتها ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، المعروض حاليًا على قناة CBC، وتشارك في بطولة فيلم "يوم مصري"، وفيلم "قابل للكسر".