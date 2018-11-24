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أخبار العالم

اليمن .. إصابة طفل بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي غربي محافظة الجوف

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب طفل باليمن اليوم جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية على منازل المواطنين في قرية الغيل غربي محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر طبي القول إن الطفل بدر خالد ابو سعيد وصل إلى مستشفى الجوف العام، بعد إصابته في أجزاء متفرقة من جسمه بشظايا قذيفة هاون .
وبحسب شهود عيان فإن أضرارا مادية جسيمة لحقت بمنزل الطفل، ومنازل مجاورة له .
وتستهدف مليشيا الحوثي - بشكل متكرر - منازل المواطنين في قرية الغيل، بقذائفها؛ مما تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال .
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