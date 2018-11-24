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أخبار العالم

مصرع 20 من عناصر المليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في قانية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:46 م
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
أ ش أ
لقي 20 من مليشيا الحوثي مصرعهم اليوم /السبت/ خلال مواجهات مع الجيش اليمني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي - للموقع الرسمي للجيش اليمني- إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل، الى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية .

وأضاف العرادي أن الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 20 من عناصرها، وإصابة آخرين، كما ثمن الدور الفاعل لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في اسناد قوات الجيش في معركته ضد المليشيا الحوثية، في مختلف الجبهات.
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