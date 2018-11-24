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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يتابع حادث مقتل شاب مصري بالرصاص في السعودية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية منذ قليل، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل البغدادى ناجح البغدادى الذى قتل في أثناء حراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن وزير القوى العاملة تلقي تقريرًا عاجلاً من الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي ، أوضح فيه أنه تواصل مع أحد زملاء المجني عليه، وأفاد أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا ، وأنه تم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

كما أكد أحد أعضاء الجالية المصرية بالرياض أن العامل القتيل البغدادى ناجح البغدادى كان يعمل حارسا بأحد المزارع التى تبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا.
 
وسوف يتابع المكتب العمالى عن كثب حقوق المتوفى لدى جهة عمله وايصالها لذويه.
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