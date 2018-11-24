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أخبار العالم

بعد إشادة نتنياهو .. قطر ترسل 160 مليون دولار لقطاع غزة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:19 م
أمير قطر
أمير قطر
رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قطر ستنقل دفعة جديدة من الأموال لقطاع غزة، في خطوة جديدة من الدوحة تجاه حركة حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن قطر قررت إرسال الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقطاع غزة، على أن يبدأ صرفها مطلع الشهر القادم.

وأوضحت أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية تقدر بـ 160 مليون دولار، ستقسم على 50 ألف أسرة فلسطينية، وهو العدد نفسه من العائلات الفلسطينية التي حصلت على دفعة أولى من الأموال القطرية.

كانت الدفعة الأولى من الأموال القطرية التي تقدر بـ15 مليون دولار دخلت غزة في 11 نوفمبر الجاري، عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، ومنه إلى سيارة السفير القطري في غزة، محمد العمادي، الذي تعرض للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في القطاع.

وفي وقت سابق، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قراره السماح لقطر بتسليم قطاع غزة 15 مليون دولار لدفع متأخرات رواتب موظفي الدوائر الحكومية فيه،

وقال نتانياهو "إنني أقوم بما في وسعي بالتنسيق مع العناصر الأمنية لإعادة الهدوء إلى بلدات الجنوب، إنما كذلك لمنع وقوع أزمة إنسانية"، وأضاف "أعتقد أننا نتصرف بطريقة مسؤولة وحكيمة".
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