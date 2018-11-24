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المشاط تشارك في إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شاركت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ، والتى نظمتها وزارة البيئة للإعلان عن دخول محمية رأس محمد ووادي الحيتان وعدد من المحميات فى القائمة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الدولى للحفاظ على البيئة ومواردها International Union for conservation of Nature IUCN، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك فى إطار رؤية وزارة السياحة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

وتعتبر القائمة الخضراء من ضمن أهم الآليات التى يتم من خلالها تقييم المحميات حول العالم ومدى كفاءة إدارتها وندرة مواردها الطبيعية، وهناك الكثير من الدول ترغب فى الدخول فى القائمة الخضراء ، ويمر ذلك بمرحلة تقييم من قبل خبراء منظمة IUCN.

وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم أعمال التطوير بالمحمية، وشارك فى الحضور عدد من الوزراء والمسئولين منهم وزراء البيئة للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير التى شهدتها محمية رأس محمد، موجهة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومؤكدة أن هذه الأعمال تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على أصول مصر الطبيعية لتحقيق السياحة المستدامة الآن ، وفى المستقبل لأنها حق الأجيال القادمة.
 
وأوضحت وزيرة السياحة أنه فى ضوء الدور التكاملي بين وزارتي السياحة والبيئة للحفاظ على أصول المحميات المصرية، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون والعمل بين الوزارتين للترويج للسياحة البيئية، والحفاظ على المحميات الموجودة بمصر وتطويرها، والتأكيد على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة فى كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على ثورتنا الطبيعة.
 
وأشادت المشاط بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي متمنية مزيد من النجاح والتوفيق لوزارة البيئة .

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أعمال تطوير محمية رأس محمد يشمل مرحلتين، مشيرة إلى أن افتتاح المرحلة الأولى يتضمن تجديد مركز الزوار بالكامل وتجديد قاعة العرض كذلك تجديد أماكن الخدمات التى تشمل بيع وعرض منتجات المجتمع المحلى بالإضافة إلى تطوير الكافتيريا وبعض المرافق، علاوة على إعادة تأهيل 12 م طولى من الطريق بالمحمية وأماكن الشواء ومركز لفصل المخلفات ووضع مظلات لزوار المحمية.
 
وتضمن الافتتاح جولة تفقدية لأعمال تطوير مركز الزوار واستعراض محميات سيناء الطبيعية ومكوناتها البيولوجية وتنوعها الفريد وما تتميز به من منتجات كذلك تم استعراض سبل إدماج المجتمعات المحلية فى أعمال تطوير المحميات فهي أساس أى تنمية مستدامة للمحميات الطبيعية.
المشاط تشارك في إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء.. صور
المشاط تشارك في إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء.. صور
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