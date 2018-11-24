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محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:44 م
رئيس حي شرق مدينة
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات
عبد العزيز جمال
أطلق المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات وإزالة التعديات على أملاك الدولة على مدار اليوم.

شملت الحملات إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمحلات وعدد من المقاهي الشهيرة ، بشارع عباس وشارع عماد الدين كامل شارع حسنين هيكل وطريق النصر، وتم رفع الإشغالات وغلق المقاهي المخالفة وتشميعها.

كما تم إزالة مباني مخالفة متعدية على ارض املاك الدولة بجوار جراج الاتوبيس بحى الواحة ، وإزالة مباني مخالفة بعمارة ٤٨ مساكن اطلس الحى العاشر.

وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز على مواصلة الحملات اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بجميع شوارع وميادين الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العاة وتطهير الأرصفة للمارة.
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
رئيس حي شرق مدينة نصر يحارب الإشغالات والتعديات ..فيديو وصور
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