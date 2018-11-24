ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول بالثانوية التراكمية بعد اعتماده من وزير التعليم

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي .



وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على أن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة.



كما أضاف حجازي أنه قد تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهًا بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة الجدول الرسمي الذي أعلنته الوزارة منذ قليل.