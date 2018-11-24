ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول بالثانوية التراكمية بعد اعتماده من وزير التعليم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:52 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي .

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على أن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة.

كما أضاف حجازي أنه قد تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهًا بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة الجدول الرسمي الذي أعلنته الوزارة منذ قليل.
ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول بالثانوية التراكمية بعد اعتماده من وزير التعليم
ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول بالثانوية التراكمية بعد اعتماده من وزير التعليم
loading...

ترشيحاتنا

بعد هدفه في مرمي واتفورد.. شاهد أهداف محمد صلاح الـ 7 مع ليفربول هذا الموسم

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

ننشر نص مشروع تعديل قانون جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي

من يأتيكم بضياء .. مدينة أمريكية تدخل عصر الظلمات.. 65 يوما بلا شمس فى ظاهرة كونية فريدة

حكاية إنشاء برج بيزا المائل منذ 1000 عام توثيق للحرب..وهذا هو سر ميله

إغلاق محال تجارية من الزحام الشديد في الجمعة البيضاء .. فيديو

الجسمي ينشر صورة بصحبة بن زايد ويعلق: هذا محمد في المهمات جلمود

قد تسمع خبر وفاتك بنفسك.. دراسة: المخ يظل محتفظا بوعيه لفترة بعد الموت

فشل أول جلسة لمجلس الترسانة بحضور أمين الصندوق

صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري ..فيديو

بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا

قاهر الأهلي يدخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

سميرة سعيد فى جلسة تصوير جديدة بمناسبة إزاي أحب.. صور

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

فيديو

كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على سبال بثنائية نظيفة.. فيديو
أحمد موسى: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل 6 ملايين مواطن..فيديو
أحمد موسى يعلق على تفقد الرئيس السيسي لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية
أحمد موسى يعلق على مشاهد الاشتباكات بين الشعب الفرنسي والشرطة.. فيديو
أحمد موسى: فرنسا واقفة على رجل وحرب بين الشرطة والمتظاهرين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟