مجلس نادي منتخب السويس يرفض استقالة ميمى فريد

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس رفض استقالة ميمي فريد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم علي خلفية تقديمه الاستقالة.



وتقدم ميمي فريد، باستقالته بعد الفوز على فريق أبو صقل بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري القسم الثاني بسبب الشائعات المنتشرة حول مستقبله.



الجدير بالذكر أن فريق منتخب السويس يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ١٠ نقاط.