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فن

صورة نادرة لـ فريد شوقى مع ابنتيه رانيا وعبير

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت رانيا فريد شوقى عبر صفحتها على انستجرام صورة نادرة لها برفقة والدها الفنان الراحل فريد شوقى وشقيقتها عبير.

وعلقت رانيا على الصورة وكتبت: "ماما كانت دايما بتلبسنا زي بعض بنفس تسريحة الشعر و كانوا الناس بيفتكرونا توأم انا و عبير الصورة دي في مسرح الريحاني كان بابا بيعمل مسرحية الحرامية و كانت ناجحه جداااا.

من ناحية اخرى تواصل رانيا فريد شوقى حاليا تصوير دورها فى مسلسل ابو العروسة 2 تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.
صورة نادرة لـ فريد شوقى مع ابنتيه رانيا وعبير
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