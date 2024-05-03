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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يواجه تحديات الطقس في بناء رصيف غزة

صدى البلد

واجه بناء رصيف بحري قبالة سواحل قطاع غزة من قبل الجيش الأمريكي انتكاسات بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

بحسب البيان، خلقت الرياح العاتية والأمواج البحرية ظروفًا غير آمنة للجنود الذين يعملون على الرصيف الذي تم تشييده جزئيًا، مما دفع إلى نقل الهيكل والسفن العسكرية مؤقتًا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

في تغريدة، سلطت القيادة المركزية الأمريكية الضوء على التحديات التي تفرضها الظروف الجوية السيئة، مشددة على المخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين المشاركين في مشروع البناء. 

يضمن قرار نقل الرصيف الذي تم بناؤه جزئيًا إلى أشدود حماية الأفراد والمعدات مع السماح بإكمال التجميع في بيئة أكثر أمانًا.

وبمجرد الانتهاء من التجميع في أشدود، سيتم نقل الرصيف إلى موقعه المقصود قبالة ساحل غزة. وعلى الرغم من التأخير المرتبط بالطقس، فإن الجهود المبذولة لبناء الرصيف لا تزال مستمرة، مما يؤكد التزام الجيش الأمريكي بدعم الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في غزة.

ويشكل بناء الرصيف جزءًا من الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتسهيل إيصال الإمدادات والمساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين. ومع تحسن الظروف الجوية، سيواصل الجيش الأمريكي جهوده لاستكمال بناء الرصيف والمساهمة في جهود الإغاثة المستمرة في المنطقة.

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