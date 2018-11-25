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فن

عرض جريمة الإيموبيليا بالقاهرة السينمائي.. اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم - محمد نبيل
يقام في السادسة من مساء اليوم عرض لفيلم "جريمة الإيموبيليا"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم داخل عمارة "الإيموبيليا" السكنية الشهيرة التي تم بناؤها نهاية ثلاثينيات القرن الماضي في وسط القاهرة، وسكنها العديد من المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، ومنهم نجيب الريحاني والموسيقار محمد عبدالوهاب وأنور وجدي وليلى مراد، وتجسد فيه شخصية إحدى سكان العمارة التي تدور فيها أحداث الفيلم بالكامل والتي تحدث فيها جريمة قتل.

"جريمة الإيموبيليا" يشارك في بطولته ناهد السباعي وطارق عبدالعزيز وهاني عادل، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.
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