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رياضة

اليوم.. ريفر بليت يستضيف بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، خاصة الجماهير الأرجنتينية، اليوم الأحد، في العاشرة مساءً، على ملعب "المونيمونتال"، عندما يستضيف ريفر بليت نظيره بوكا جونيورز، بإياب نهائي كأس "ليبرتادوريس" دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

كان اتحاد أمريكا الجنوبية، أعلن عن تأجيل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس، لتقام اليوم الأحد، بدلًا من أمس السبت، بعدما اعتدت جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز أثناء وصولها ملعب المباراة، وتعرض لاعبي فريق بوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى. 

وتعد مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز هي الأولى في تاريخ بطولة كأس "ليبرتادوريس"، التي يتقابل فيها كبار الأرجنتين بنهائي دوري أبطال أمريكا الجنوبية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان ريفر بليت صعد إلى نهائي كأس ليبرتادوريس على حساب جريميو البرازيلي حامل اللقب، بعد ما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2–2، وتمكن ريفر بليت من إحراز هدفًا خارج أرضه ليخطف التأهل، بينما تأهل بوكا جونيورز، بعد ما فاز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4–2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

وتوج ريفر بليت ببطولة كأس ليبرتادوريس آخر مرة في تاريخه في عام 2015، بينما توج جونيورز بالبطولة آخر مرة بتاريخه عام 2007. 

وخاض بوكا جونيورز 10 نهائيات في البطولة وتوج بها ست مرات في تاريخه، بينما خاض ريفر بليت 5 نهائيات في المسابقة وتوج بها ثلاث مرات.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة كأس ليبرتادوريس، كانت ضمن منافسات دور الـ16 موسم 2015، وقامت جماهير بوكا جونيورز بمهاجمة جماهير ريفر بليت، وألغى الحكم مباراة الإياب بين الشوطين، واستبعد بوكا من المسابقة، بعدما كان متفوقًا في الذهاب بنتيجة 1-0.
اليوم.. ريفر بليت يستضيف بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس
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