العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بكفر الدوار

عثر موظف بالمعاش على "طفلة حديثة الولادة "مربوطة الحبل السري وملفوفه فى بطانيه بداخل كرتون فارغة بجوار محل سكنه بشارع الجيش بمدينة كفرالدوار وتم إيداع الطفلة بإحدى حضانات المستشفى العام.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار من المدعو ماهر .م.ع . 61 سنة بالمعاش ومقيم شارع الجيش بدائرة القسم بعثوره على طفله لقيطه حديثه الولاده داخل كرتونه بجوار العقار محل سكنه





وبالانتقال والفحص تبين أن الطفله المعثور عليها "أنثى حديثه الولاده " عُمر حوالى 3 أيام "مربوطة الحبل السري وملفوفه داخل بطانيه وتم إيداع الطفله بإحدى حضانات مستشفى كفرالدوار العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وحالتها الصحية جيدة.



