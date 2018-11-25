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رياضة

الرجاء المغربي يستضيف فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، الأحد، على ملعب "محمد الخامس"، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

ويحاول فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم، أن يستغل تواجد جمهوره، لتحقيق فوز كبير على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يضمن له نتيجة إيجابية في لقاء الإياب.

بينما يحاول فريق فيتا كلوب الكونغولي، الذي يحظى فيتا بسجل مميز في البطولة القارية هذا الموسم، لاستغلال قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج أرضه، ليضمن حسم اللقب في مباراة العودة.

وتأهل الفريق المغربي على حساب فريق إنييمبا النيجيري بمجموع مبارتي الذهاب والإياب 3-1، بينما تأهل الفريق الكونغولي على حساب فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في لقائي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أن المباراة لن تكون سهلة على فريق الرجاء أمام العملاق الكونغولي، ويأمل الفريق المغربي لتسجيل نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب.

وكان الرجاء المغربي تلقى هزيمة واحدة في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم، وكانت أمام فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور المجموعات.
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