ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:32 م
أحد الشهداء
أحد الشهداء
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجرى نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد الفقي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، التحقيق في استشهاد ضابطين، دهستهما سيارة نقل أثناء تأديتهما عملهما بكمين أمني بالطريق الإقليمي بالعياط.

كشفت تحقيقات النيابة أن الضابطين هما: النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار بمنطقة العياط، والملازم أول عمر مجدي ضابط بفرقة مباحث البدرشين والعياط، موضحة أنهما أثناء وقوفهما في اللجنة بالطريق الإقليمي في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، استوقفا سيارة ملاكي لفحص تراخيصها.

وفوجئت القوة الأمنية بسيارة نقل تسير بسرعة جنونية، اقتحمت الكمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين "أصحاب السيارة المتوقفة"، مشيرة إلى أن الكمين وضع منذ فترة طويلة لفحص الرخص المشتبه فيها، والتفتيش عن المخدرات.

أضافت التحقيقات أن أفراد الكمين انطلقوا خلف السائق وتمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه لمباحث العياط والتي حررت محضراً بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتهى فريق من النيابة، فجر اليوم، من إجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، والاستماع لأقوال أفراد الكمين، كما صرحت بدفن الضابطين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.
النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور
النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور
النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور
النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات

مصرع 5 أشخاص وانتشال 18 آخرين في غرق معدية بالمنوفية

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

استياء في الأهلي بسبب الحملة ضد الخماسي

سعر الحديد اليوم الاحد

فريدة الزمر تكشف كواليس حوارها مع محمود المليجي.. فيديو

إنشاء أكبر مجمع فوسفات فى الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه بالوادي الجديد

قاتل معلمته في الإسكندرية يمثل جريمته أمام النيابة

النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

كارلوس غصن يفجر مفاجأة أمام المحققين في اليابان

الصين تبني قاعدة عسكرية سرية تحت المياه

صاحب صورة الأميرة ديانا لحظة وفاتها يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة
تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة
تعرف على تمارين مهمة تساعد على إفراز فيتامين د

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟