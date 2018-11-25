النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

تجرى نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد الفقي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، التحقيق في استشهاد ضابطين، دهستهما سيارة نقل أثناء تأديتهما عملهما بكمين أمني بالطريق الإقليمي بالعياط.





كشفت تحقيقات النيابة أن الضابطين هما: النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار بمنطقة العياط، والملازم أول عمر مجدي ضابط بفرقة مباحث البدرشين والعياط، موضحة أنهما أثناء وقوفهما في اللجنة بالطريق الإقليمي في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، استوقفا سيارة ملاكي لفحص تراخيصها.





وفوجئت القوة الأمنية بسيارة نقل تسير بسرعة جنونية، اقتحمت الكمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين "أصحاب السيارة المتوقفة"، مشيرة إلى أن الكمين وضع منذ فترة طويلة لفحص الرخص المشتبه فيها، والتفتيش عن المخدرات.





أضافت التحقيقات أن أفراد الكمين انطلقوا خلف السائق وتمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه لمباحث العياط والتي حررت محضراً بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



